سعر Scottish ($SCOT)
سعر Scottish ($SCOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.21K. يتم تحديث سعر $SCOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scottish الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.03
- تغيير سعر Scottish خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.28B
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خلال اليوم، كان سعر Scottish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scottish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scottish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scottish مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.49%
|60 يوم
|$ 0
|-10.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scottish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SCOT is a Solana-based token. $SCOT intend to be a symbol of the strongest, most stable, and most rewarding community on the Solana blockchain. We're not just another meme token — there's a twist in our plot We'll be diving into integrating the token into nightlife and entertainment through a decentralized application. Some of you might grasp the concept! Soon, we'll be backing nightlife events Exciting times ahead! Plus, there are plenty of interesting collaborations on the horizon. Remember, there's no fancy technology behind the token. We're not reinventing the wheel, but we sure can contribute to it.
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