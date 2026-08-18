سعر Scotland Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Scotland Fan Token (SFA) اليوم هو $ 0.162693، مع تغير بنسبة 15.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFA الحالي إلى USD هو $ 0.162693 لكل SFA.

يحتل Scotland Fan Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 405,426، مع عرض متداول قدره 2.49M SFA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFA بين $ 0.148631 (أدنى) و$ 0.194499 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.9، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.148631.

على المدى القصير، تحرك SFA بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-32.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 228.87K.

معلومات سوق Scotland Fan Token (SFA)

القيمة السوقية $ 405.43K$ 405.43K $ 405.43K الحجم (24 ساعة) $ 228.87K$ 228.87K $ 228.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M إمداد دورة التداول 2.49M 2.49M 2.49M إجمالي العرض 19,816,458.0 19,816,458.0 19,816,458.0

القيمة السوقية الحالية لـ Scotland Fan Token هي $ 405.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 228.87K. العرض المتداول لـ SFA يبلغ 2.49M، مع إجمالي عرض 19816458.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.22M.