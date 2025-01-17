سعر Scorpion (SCORP)
سعر Scorpion (SCORP) المباشر لليوم هو USD 0.00117785. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCORP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scorpion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.80K
- تغيير سعر Scorpion خلال اليوم هو +34.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Scorpion مقابل USD هو $ +0.00030253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scorpion مقابل USD هو $ +0.0000066190 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scorpion مقابل USD هو $ -0.0003893636 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scorpion مقابل USD هو $ -0.0010505715001767563 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030253
|+34.56%
|30 يوم
|$ +0.0000066190
|+0.56%
|60 يوم
|$ -0.0003893636
|-33.05%
|90 يوم
|$ -0.0010505715001767563
|-47.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scorpion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+34.56%
-3.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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