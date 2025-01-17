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سعر Scopuly (SCOP) المباشر لليوم هو USD 0.01998887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scopuly الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.39K - تغيير سعر Scopuly خلال اليوم هو -5.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Scopuly (SCOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ -0.0011101655410546 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ -0.0030374267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ +0.0002180645 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ +0.008638145203926934 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0011101655410546 -5.26% 30 يوم $ -0.0030374267 -15.19% 60 يوم $ +0.0002180645 +1.09% 90 يوم $ +0.008638145203926934 +76.10%

تحليل سعر Scopuly (SCOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scopuly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0197784$ 0.0197784 $ 0.0197784 24 ساعة مرتفع $ 0.02173169$ 0.02173169 $ 0.02173169 عالية طوال الوقت $ 0.254952$ 0.254952 $ 0.254952 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -5.26% تغير السعر (7 أيام) +4.82%

معلومات سوق Scopuly (SCOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: