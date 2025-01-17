سعر Scopuly (SCOP)
سعر Scopuly (SCOP) المباشر لليوم هو USD 0.01998887. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scopuly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.39K
- تغيير سعر Scopuly خلال اليوم هو -5.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ -0.0011101655410546 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ -0.0030374267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ +0.0002180645 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scopuly مقابل USD هو $ +0.008638145203926934 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0011101655410546
|-5.26%
|30 يوم
|$ -0.0030374267
|-15.19%
|60 يوم
|$ +0.0002180645
|+1.09%
|90 يوم
|$ +0.008638145203926934
|+76.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scopuly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-5.26%
+4.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scopuly is an easy-to-use and safe Stellar wallet. Through Scopuly, crypto hold- ers can access all the features of Stellar securely and on all platforms. With Scopuly, you can make payments across the globe in any digital or fiat currency, trade digital assets on the SDEX exchange, issue new tokens, and manage your Stellar account. Scopuly is a new DeFi-like digital banking ecosystem, launched to promote the digital lifestyle and allow people to manage their money online – quickly and with minimal fees. Scopuly’s secure, multifaceted ecosystem based on the Stel- lar blockchain enables instant, virtually free online payments anywhere in the world. Scopuly is a blockchain wallet that brings people and businesses closer to a true decentralized digital economy.
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