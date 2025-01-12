سعر SciNet (SCINET)
سعر SciNet (SCINET) المباشر لليوم هو USD 0.04166262. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.39K. يتم تحديث سعر SCINET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SciNet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.23K
- تغيير سعر SciNet خلال اليوم هو -21.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ -0.01120684731723999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ -0.0222270161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01120684731723999
|-21.19%
|30 يوم
|$ -0.0222270161
|-53.35%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SciNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.16%
-21.19%
-55.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.
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