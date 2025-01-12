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سعر SciNet (SCINET) المباشر لليوم هو USD 0.04166262 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.39K . يتم تحديث سعر SCINET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SciNet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.23K - تغيير سعر SciNet خلال اليوم هو -21.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر SciNet (SCINET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ -0.01120684731723999 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ -0.0222270161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SciNet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01120684731723999 -21.19% 30 يوم $ -0.0222270161 -53.35% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SciNet (SCINET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SciNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02853833$ 0.02853833 $ 0.02853833 24 ساعة مرتفع $ 0.053288$ 0.053288 $ 0.053288 عالية طوال الوقت $ 0.193518$ 0.193518 $ 0.193518 تغير السعر (1 ساعة) +1.16% تغير السعر (1يوم) -21.19% تغير السعر (7 أيام) -55.28%

معلومات سوق SciNet (SCINET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: