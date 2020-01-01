توكنوميكس Science Cult Mascot (HELA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Science Cult Mascot (HELA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Science Cult Mascot (HELA) HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. الموقع الرسمي: https://helacult.com/ اشتر HELA الآن!

توكنوميكس Science Cult Mascot (HELA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Science Cult Mascot (HELA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.34K $ 53.34K $ 53.34K إجمالي العرض: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M العرض المتداول: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.34K $ 53.34K $ 53.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Science Cult Mascot (HELA)

توكنوميكس Science Cult Mascot (HELA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Science Cult Mascot (HELA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HELA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HELA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HELA، استكشف السعر المباشر لتوكن HELA!

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