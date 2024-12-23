سعر Science Cult Mascot (HELA)
سعر Science Cult Mascot (HELA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.09K. يتم تحديث سعر HELA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Science Cult Mascot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.29K
- تغيير سعر Science Cult Mascot خلال اليوم هو -6.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.66%
|30 يوم
|$ 0
|-83.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Science Cult Mascot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.32%
-6.66%
-59.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.
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