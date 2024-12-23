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سعر Science Cult Mascot (HELA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.09K . يتم تحديث سعر HELA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Science Cult Mascot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.29K - تغيير سعر Science Cult Mascot خلال اليوم هو -6.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Science Cult Mascot (HELA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Science Cult Mascot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.66% 30 يوم $ 0 -83.81% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Science Cult Mascot (HELA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Science Cult Mascot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00325709$ 0.00325709 $ 0.00325709 تغير السعر (1 ساعة) -7.32% تغير السعر (1يوم) -6.66% تغير السعر (7 أيام) -59.28%

معلومات سوق Science Cult Mascot (HELA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: