سعر Schwab International Equity xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Schwab International Equity xStock (SCHFX) اليوم هو $ 28.72، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCHFX الحالي إلى USD هو $ 28.72 لكل SCHFX.

يحتل Schwab International Equity xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 187,780، مع عرض متداول قدره 6.54K SCHFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCHFX بين $ 28.72 (أدنى) و$ 28.89 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.89، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 24.1.

على المدى القصير، تحرك SCHFX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+1.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 192.73.

معلومات سوق Schwab International Equity xStock (SCHFX)

القيمة السوقية $ 187.78K$ 187.78K $ 187.78K الحجم (24 ساعة) $ 192.73$ 192.73 $ 192.73 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 187.78K$ 187.78K $ 187.78K إمداد دورة التداول 6.54K 6.54K 6.54K إجمالي العرض 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

القيمة السوقية الحالية لـ Schwab International Equity xStock هي $ 187.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 192.73. العرض المتداول لـ SCHFX يبلغ 6.54K، مع إجمالي عرض 6537.797073665763. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 187.78K.