سعر School Hack Coin (SHC)
سعر School Hack Coin (SHC) المباشر لليوم هو USD 0.0013171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 335.31K. يتم تحديث سعر SHC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق School Hack Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K
- تغيير سعر School Hack Coin خلال اليوم هو -48.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 254.58M
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خلال اليوم، كان سعر School Hack Coin مقابل USD هو $ -0.001220929650547666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر School Hack Coin مقابل USD هو $ -0.0012363254 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر School Hack Coin مقابل USD هو $ -0.0012452315 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر School Hack Coin مقابل USD هو $ -0.027674294167112154 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001220929650547666
|-48.10%
|30 يوم
|$ -0.0012363254
|-93.86%
|60 يوم
|$ -0.0012452315
|-94.54%
|90 يوم
|$ -0.027674294167112154
|-95.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر School Hack Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-48.10%
-52.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
School Hack is an educational platform that combines artificial intelligence and blockchain technology to offer personalized learning experiences. The platform operates on the Solana blockchain, facilitating swift and cost-effective transactions. School Hack's native token, SHC, allows over 2.94 million global users to access and pay for educational tools and content, incentivize participation, and engage with an AI-driven personal assistant for customized learning support. SHC tokens are utilized for unlocking premium educational resources, staking to earn rewards, and accessing a unique AI agent platform, enhancing the educational journey for users across the globe.
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RM0.005782069
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₺0.047099496
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¥0.205151496
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₹0.113955492
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C$0.001883453
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