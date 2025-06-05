سعر Schnoz (SCHNOZ)
سعر Schnoz (SCHNOZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.75K. يتم تحديث سعر SCHNOZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Schnoz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Schnoz خلال اليوم هو -4.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.25M
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خلال اليوم، كان سعر Schnoz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Schnoz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Schnoz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Schnoz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Schnoz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-4.03%
-35.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain.
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