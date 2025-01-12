سعر SCHIZOID (ZOID)
سعر SCHIZOID (ZOID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.87K. يتم تحديث سعر ZOID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SCHIZOID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.34
- تغيير سعر SCHIZOID خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M
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خلال اليوم، كان سعر SCHIZOID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SCHIZOID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SCHIZOID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SCHIZOID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-18.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SCHIZOID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+0.05%
-16.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.
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