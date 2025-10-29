معلومات سعر Schizodio (SCHIZODIO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) +8.92% تغير السعر (7 أيام) +14.91% تغير السعر (7 أيام) +14.91%

سعر Schizodio (SCHIZODIO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCHIZODIO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCHIZODIO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCHIZODIO -1.12% على مدار الساعة الماضية، +8.92% على مدار 24 ساعة، و +14.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Schizodio (SCHIZODIO)

القيمة السوقية $ 154.61K$ 154.61K $ 154.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 154.61K$ 154.61K $ 154.61K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Schizodio هي $ 154.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCHIZODIO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 154.61K.