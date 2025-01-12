سعر Schizo Terminal (SCHIZO)
سعر Schizo Terminal (SCHIZO) المباشر لليوم هو USD 0.04236157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.36M. يتم تحديث سعر SCHIZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Schizo Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37M
- تغيير سعر Schizo Terminal خلال اليوم هو +21.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ +0.00742649 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ +0.3401008390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00742649
|+21.26%
|30 يوم
|$ +0.3401008390
|+802.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Schizo Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.63%
+21.26%
+49.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better
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