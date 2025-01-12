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سعر Schizo Terminal (SCHIZO) المباشر لليوم هو USD 0.04236157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.36M . يتم تحديث سعر SCHIZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Schizo Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37M - تغيير سعر Schizo Terminal خلال اليوم هو +21.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Schizo Terminal (SCHIZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ +0.00742649 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ +0.3401008390 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Schizo Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00742649 +21.26% 30 يوم $ +0.3401008390 +802.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Schizo Terminal (SCHIZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Schizo Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03392069$ 0.03392069 $ 0.03392069 24 ساعة مرتفع $ 0.04570421$ 0.04570421 $ 0.04570421 عالية طوال الوقت $ 0.04570421$ 0.04570421 $ 0.04570421 تغير السعر (1 ساعة) +3.63% تغير السعر (1يوم) +21.26% تغير السعر (7 أيام) +49.34%

معلومات سوق Schizo Terminal (SCHIZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: