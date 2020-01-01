توكنوميكس Sceptre Staked FLR (SFLR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sceptre Staked FLR (SFLR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sceptre Staked FLR (SFLR) Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. الموقع الرسمي: https://flare.sceptre.fi/ اشتر SFLR الآن!

توكنوميكس Sceptre Staked FLR (SFLR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sceptre Staked FLR (SFLR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.48M $ 35.48M $ 35.48M إجمالي العرض: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B العرض المتداول: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.48M $ 35.48M $ 35.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04445059 $ 0.04445059 $ 0.04445059 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0131328 $ 0.0131328 $ 0.0131328 السعر الحالي: $ 0.03453221 $ 0.03453221 $ 0.03453221 معرفة المزيد عن سعر Sceptre Staked FLR (SFLR)

توكنوميكس Sceptre Staked FLR (SFLR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sceptre Staked FLR (SFLR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SFLR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SFLR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SFLR، استكشف السعر المباشر لتوكن SFLR!

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