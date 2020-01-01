توكنوميكس Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community. الموقع الرسمي: https://weebsite.xyz اشتر WAIFU الآن!

توكنوميكس Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.22K $ 40.22K $ 40.22K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.22K $ 40.22K $ 40.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0100307 $ 0.0100307 $ 0.0100307 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

توكنوميكس Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WAIFU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WAIFU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WAIFU، استكشف السعر المباشر لتوكن WAIFU!

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