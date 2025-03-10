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سعر Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 773.41K . يتم تحديث سعر WAIFU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scarlet Waifu Capital Management الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.73K - تغيير سعر Scarlet Waifu Capital Management خلال اليوم هو -18.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ -0.000172869722959057 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000172869722959057 -18.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scarlet Waifu Capital Management: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0100307$ 0.0100307 $ 0.0100307 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) -18.29% تغير السعر (7 أيام) -70.37%

معلومات سوق Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: