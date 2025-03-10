سعر Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)
سعر Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 773.41K. يتم تحديث سعر WAIFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scarlet Waifu Capital Management الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.73K
- تغيير سعر Scarlet Waifu Capital Management خلال اليوم هو -18.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ -0.000172869722959057 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scarlet Waifu Capital Management مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000172869722959057
|-18.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scarlet Waifu Capital Management: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
-18.29%
-70.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.
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