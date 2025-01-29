سعر Scarab Tools (DUNG)
سعر Scarab Tools (DUNG) المباشر لليوم هو USD 0.00139073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scarab Tools الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.50
- تغيير سعر Scarab Tools خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Scarab Tools مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scarab Tools مقابل USD هو $ -0.0003366847 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scarab Tools مقابل USD هو $ -0.0004818669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scarab Tools مقابل USD هو $ -0.0003226268198627813 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.69%
|30 يوم
|$ -0.0003366847
|-24.20%
|60 يوم
|$ -0.0004818669
|-34.64%
|90 يوم
|$ -0.0003226268198627813
|-18.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scarab Tools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-1.69%
-4.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scarab Tools is a comprehensive crypto project that aims to provide DUNG holders with a range of valuable tools and features to navigate the world of trading cryptocurrencies effectively. With a focus on sniping new token listings on Ethereum (with multi-chain support in development), as well as building innovative portfolio management capabilities, Scarab Tools offers a wide array of functionalities to enhance users' trading experience. Scarab was launched by a full-time trader and degen who sniped new Uniswap launches starting in mid-2020. In January 2023 we started development of what turned into Scarab by building a bot that snipes liquidity adds on block 0 as well as allows for manual buys of existing tokens all using multiple private RPCs. Since then we've also added a feed of new tokens and a contract simulator that checks honeypot status and taxes. Our goal is to make a fully functioning portfolio manager for shitcoins (or, dung). In the coming months you’ll be able to see all your positions including real-time pricing, volume, liquidity, charts, etc. Next to all that info you’ll be able to buy/sell any of those positions immediately. Options will be a % of your bag or just dump it all.
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