سعر ScapesMania ($MANIA)
سعر ScapesMania ($MANIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $MANIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ScapesMania الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.99K
- تغيير سعر ScapesMania خلال اليوم هو -11.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $MANIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $MANIA.
خلال اليوم، كان سعر ScapesMania مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ScapesMania مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ScapesMania مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ScapesMania مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.18%
|30 يوم
|$ 0
|-34.44%
|60 يوم
|$ 0
|-32.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ScapesMania: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-11.18%
-19.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ScapesMania is a gaming ecosystem catering to both Web2 players and Web3 enthusiasts alike. As a casual gamer, you can dive into your favorite pastime without worrying about crypto complexities. And if you're into crypto, you can help shape the project’s future and share in its success, no gaming controller required. ScapesMania’s presale garnered over $6.125 million in funding, drew in nearly 18,400 holders, and attracted over 60,000 followers. Now, the ecosystem’s native token, $MANIA, is available on PancakeSwap, ready to trade with MANIA/WBNB and MANIA/USDT pairs. Here's what awaits $MANIA holders: Balanced Tokenomics with Cliff and Vesting: These mechanisms help maintain stability by keeping the supply and demand in check. Token Utility Expansion: Unlike meme coins reliant solely on hype, $MANIA offers exceptional utility. It will serve as the in-game currency for the pilot gaming project, grant voting rights in the developing DAO, and provide opportunities for staking and community rewards. Staking Program: Holders can score additional tokens as rewards by locking in a certain number of $MANIA. DAO Governance: Community members can actively shape ecosystem development through voting on pivotal decisions. Verified Safety: ScapesMania's smart contract has been audited and given the thumbs up by BlockSafu, instilling confidence among holders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $MANIA إلى AUD
A$--
|1 $MANIA إلى GBP
￡--
|1 $MANIA إلى EUR
€--
|1 $MANIA إلى USD
$--
|1 $MANIA إلى MYR
RM--
|1 $MANIA إلى TRY
₺--
|1 $MANIA إلى JPY
¥--
|1 $MANIA إلى RUB
₽--
|1 $MANIA إلى INR
₹--
|1 $MANIA إلى IDR
Rp--
|1 $MANIA إلى PHP
₱--
|1 $MANIA إلى EGP
￡E.--
|1 $MANIA إلى BRL
R$--
|1 $MANIA إلى CAD
C$--
|1 $MANIA إلى BDT
৳--
|1 $MANIA إلى NGN
₦--
|1 $MANIA إلى UAH
₴--
|1 $MANIA إلى VES
Bs--
|1 $MANIA إلى PKR
Rs--
|1 $MANIA إلى KZT
₸--
|1 $MANIA إلى THB
฿--
|1 $MANIA إلى TWD
NT$--
|1 $MANIA إلى CHF
Fr--
|1 $MANIA إلى HKD
HK$--
|1 $MANIA إلى MAD
.د.م--