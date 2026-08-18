سعر Scandic Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Scandic Coin (SNC) اليوم هو $ 0.160384، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNC الحالي إلى USD هو $ 0.160384 لكل SNC.

يحتل Scandic Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,208,178، مع عرض متداول قدره 126.00M SNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNC بين $ 0.155422 (أدنى) و$ 0.160529 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.172194، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.073902.

على المدى القصير، تحرك SNC بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 203.93K.

معلومات سوق Scandic Coin (SNC)

القيمة السوقية $ 20.21M$ 20.21M $ 20.21M الحجم (24 ساعة) $ 203.93K$ 203.93K $ 203.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 160.38M$ 160.38M $ 160.38M إمداد دورة التداول 126.00M 126.00M 126.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Scandic Coin هي $ 20.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 203.93K. العرض المتداول لـ SNC يبلغ 126.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.38M.