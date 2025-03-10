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سعر scan meme (SCAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.72K . يتم تحديث سعر SCAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق scan meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر scan meme خلال اليوم هو +8.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 972.11M

أداء سعر scan meme (SCAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر scan meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر scan meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر scan meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر scan meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر scan meme (SCAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر scan meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00122353$ 0.00122353 $ 0.00122353 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) +8.79% تغير السعر (7 أيام) -58.60%

معلومات سوق scan meme (SCAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: