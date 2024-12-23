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سعر Scalia Infrastructure (SCALE) المباشر لليوم هو USD 0.00264326 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.98K . يتم تحديث سعر SCALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scalia Infrastructure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.13 - تغيير سعر Scalia Infrastructure خلال اليوم هو -0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.02M

أداء سعر Scalia Infrastructure (SCALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ -0.0007755930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ -0.0012235468 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ -0.001253882020144331 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.36% 30 يوم $ -0.0007755930 -29.34% 60 يوم $ -0.0012235468 -46.28% 90 يوم $ -0.001253882020144331 -32.17%

تحليل سعر Scalia Infrastructure (SCALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scalia Infrastructure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00254062$ 0.00254062 $ 0.00254062 24 ساعة مرتفع $ 0.0026862$ 0.0026862 $ 0.0026862 عالية طوال الوقت $ 0.746693$ 0.746693 $ 0.746693 تغير السعر (1 ساعة) +1.88% تغير السعر (1يوم) -0.36% تغير السعر (7 أيام) -14.73%

معلومات سوق Scalia Infrastructure (SCALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: