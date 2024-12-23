سعر Scalia Infrastructure (SCALE)
سعر Scalia Infrastructure (SCALE) المباشر لليوم هو USD 0.00264326. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.98K. يتم تحديث سعر SCALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scalia Infrastructure الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.13
- تغيير سعر Scalia Infrastructure خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 97.02M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCALE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCALE.
خلال اليوم، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ -0.0007755930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ -0.0012235468 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scalia Infrastructure مقابل USD هو $ -0.001253882020144331 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.36%
|30 يوم
|$ -0.0007755930
|-29.34%
|60 يوم
|$ -0.0012235468
|-46.28%
|90 يوم
|$ -0.001253882020144331
|-32.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scalia Infrastructure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.88%
-0.36%
-14.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About Scalia Scalia Infrastructure is a pioneering platform that aggregates and scales Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) resources. Our platform aims to democratize access to decentralized infrastructure resources, enabling individuals, enterprises, and organizations to leverage decentralized technologies with ease. Dive into the world of NFTs, where ownership meets innovation. Join us in redefining the concept of ownership and creativity in the digital realm. Scale for Global Impact Scalia employs advanced technologies and optimization strategies to scale DePIN resources efficiently, ensuring the network can meet the evolving needs of stakeholders. Aggregate DePIN Resources Scalia establishes a comprehensive network of diverse DePIN categories, including storage nodes, computing resources, and wireless communication nodes, IoTs. Facilitate Accessibility Scalia delivers user-friendly interfaces and tools to lower the technical barriers associated with utilizing decentralized infrastructure.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCALE إلى AUD
A$0.004229216
|1 SCALE إلى GBP
￡0.0020881754
|1 SCALE إلى EUR
€0.002511097
|1 SCALE إلى USD
$0.00264326
|1 SCALE إلى MYR
RM0.0118418048
|1 SCALE إلى TRY
₺0.0930163194
|1 SCALE إلى JPY
¥0.4138287856
|1 SCALE إلى RUB
₽0.2719385888
|1 SCALE إلى INR
₹0.2248356956
|1 SCALE إلى IDR
Rp42.6332198378
|1 SCALE إلى PHP
₱0.1549743338
|1 SCALE إلى EGP
￡E.0.134409771
|1 SCALE إلى BRL
R$0.0160445882
|1 SCALE إلى CAD
C$0.0037798618
|1 SCALE إلى BDT
৳0.3145215074
|1 SCALE إلى NGN
₦4.0853962234
|1 SCALE إلى UAH
₴0.1103825376
|1 SCALE إلى VES
Bs0.13480626
|1 SCALE إلى PKR
Rs0.7326059416
|1 SCALE إلى KZT
₸1.3824514126
|1 SCALE إلى THB
฿0.0906373854
|1 SCALE إلى TWD
NT$0.0864081694
|1 SCALE إلى CHF
Fr0.0023525014
|1 SCALE إلى HKD
HK$0.0205381302
|1 SCALE إلى MAD
.د.م0.0264854652