سعر SCALES (SCALES)
سعر SCALES (SCALES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCALES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SCALES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 390.03
- تغيير سعر SCALES خلال اليوم هو -16.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SCALES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SCALES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SCALES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SCALES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.66%
|30 يوم
|$ 0
|-33.90%
|60 يوم
|$ 0
|-31.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SCALES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.08%
-16.66%
-39.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SCALES protect Solana users against wallet drains and scams through education and a unique token utility -- any drained SCALES can be claimed back from the DAO in a 1:1 ratio -- powered by unique DAO mechanics.
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