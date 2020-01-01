توكنوميكس SC Internacional Fan Token (SACI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SC Internacional Fan Token (SACI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SC Internacional Fan Token (SACI) Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few الموقع الرسمي: https://www.socios.com/fan-tokens/ اشتر SACI الآن!

توكنوميكس SC Internacional Fan Token (SACI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SC Internacional Fan Token (SACI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 156.09K $ 156.09K $ 156.09K إجمالي العرض: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M العرض المتداول: $ 918.12K $ 918.12K $ 918.12K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.168213 $ 0.168213 $ 0.168213 السعر الحالي: $ 0.17001 $ 0.17001 $ 0.17001 معرفة المزيد عن سعر SC Internacional Fan Token (SACI)

توكنوميكس SC Internacional Fan Token (SACI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SC Internacional Fan Token (SACI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SACI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SACI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SACI، استكشف السعر المباشر لتوكن SACI!

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