سعر SC Internacional Fan Token (SACI)
سعر SC Internacional Fan Token (SACI) المباشر لليوم هو USD 0.426575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 282.27K. يتم تحديث سعر SACI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SC Internacional Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.35
- تغيير سعر SC Internacional Fan Token خلال اليوم هو -2.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 661.71K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SACI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SACI.
خلال اليوم، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ -0.0111298209819552 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ +0.2260456757 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ +0.2260456757 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0111298209819552
|-2.54%
|30 يوم
|$ +0.2260456757
|+52.99%
|60 يوم
|$ +0.2260456757
|+52.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SC Internacional Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.54%
+52.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SACI إلى AUD
A$0.68252
|1 SACI إلى GBP
￡0.34126
|1 SACI إلى EUR
€0.409512
|1 SACI إلى USD
$0.426575
|1 SACI إلى MYR
RM1.87266425
|1 SACI إلى TRY
₺15.25858775
|1 SACI إلى JPY
¥66.27695775
|1 SACI إلى RUB
₽42.06456075
|1 SACI إلى INR
₹36.92006625
|1 SACI إلى IDR
Rp6,880.24097225
|1 SACI إلى PHP
₱24.90771425
|1 SACI إلى EGP
￡E.21.42686225
|1 SACI إلى BRL
R$2.49546375
|1 SACI إلى CAD
C$0.614268
|1 SACI إلى BDT
৳51.786205
|1 SACI إلى NGN
₦662.38139425
|1 SACI إلى UAH
₴17.9246815
|1 SACI إلى VES
Bs24.314775
|1 SACI إلى PKR
Rs118.8523265
|1 SACI إلى KZT
₸220.2236095
|1 SACI إلى THB
฿14.384109
|1 SACI إلى TWD
NT$14.0001915
|1 SACI إلى CHF
Fr0.3839175
|1 SACI إلى HKD
HK$3.32301925
|1 SACI إلى MAD
.د.م4.26575