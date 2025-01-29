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سعر SC Internacional Fan Token (SACI) المباشر لليوم هو USD 0.426575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 282.27K . يتم تحديث سعر SACI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SC Internacional Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.35 - تغيير سعر SC Internacional Fan Token خلال اليوم هو -2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 661.71K

أداء سعر SC Internacional Fan Token (SACI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ -0.0111298209819552 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ +0.2260456757 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ +0.2260456757 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SC Internacional Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0111298209819552 -2.54% 30 يوم $ +0.2260456757 +52.99% 60 يوم $ +0.2260456757 +52.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SC Internacional Fan Token (SACI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SC Internacional Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.383346$ 0.383346 $ 0.383346 24 ساعة مرتفع $ 0.438777$ 0.438777 $ 0.438777 عالية طوال الوقت $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.54% تغير السعر (7 أيام) +52.99%

معلومات سوق SC Internacional Fan Token (SACI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: