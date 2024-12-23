سعر SAYCOIN (SAY)
سعر SAYCOIN (SAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 259.10K. يتم تحديث سعر SAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SAYCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.49K
- تغيير سعر SAYCOIN خلال اليوم هو -2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.33B
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خلال اليوم، كان سعر SAYCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SAYCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SAYCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SAYCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.68%
|30 يوم
|$ 0
|-10.53%
|60 يوم
|$ 0
|-76.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SAYCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-2.68%
-40.40%
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