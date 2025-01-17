سعر Savings xDAI (SDAI)
سعر Savings xDAI (SDAI) المباشر لليوم هو USD 1.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Savings xDAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91M
- تغيير سعر Savings xDAI خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.01043318 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.0238815900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.0273621800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.031735140080771 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01043318
|+0.91%
|30 يوم
|$ +0.0238815900
|+2.08%
|60 يوم
|$ +0.0273621800
|+2.38%
|90 يوم
|$ +0.031735140080771
|+2.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Savings xDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
+0.91%
+0.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sDAI is similar to xDAI but with the added benefit of earning interest. You can use it just like xDAI — own, transfer, and use it in the DeFi ecosystem.
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