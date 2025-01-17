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سعر Savings xDAI (SDAI) المباشر لليوم هو USD 1.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Savings xDAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91M - تغيير سعر Savings xDAI خلال اليوم هو +0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Savings xDAI (SDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.01043318 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.0238815900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.0273621800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Savings xDAI مقابل USD هو $ +0.031735140080771 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01043318 +0.91% 30 يوم $ +0.0238815900 +2.08% 60 يوم $ +0.0273621800 +2.38% 90 يوم $ +0.031735140080771 +2.84%

تحليل سعر Savings xDAI (SDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Savings xDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 عالية طوال الوقت $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) +0.91% تغير السعر (7 أيام) +0.41%

معلومات سوق Savings xDAI (SDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: