توكنوميكس Savings USX (SUSX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Savings USX (SUSX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Savings USX (SUSX) What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. الموقع الرسمي: https://usx.finance/ اشتر SUSX الآن!

توكنوميكس Savings USX (SUSX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Savings USX (SUSX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 491.78K $ 491.78K $ 491.78K إجمالي العرض: $ 451.87K $ 451.87K $ 451.87K العرض المتداول: $ 451.87K $ 451.87K $ 451.87K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 491.78K $ 491.78K $ 491.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 السعر الحالي: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 معرفة المزيد عن سعر Savings USX (SUSX)

توكنوميكس Savings USX (SUSX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Savings USX (SUSX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSX، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSX!

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