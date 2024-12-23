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سعر Savings USX (SUSX) المباشر لليوم هو USD 1.049 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر SUSX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Savings USX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K - تغيير سعر Savings USX خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Savings USX (SUSX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Savings USX مقابل USD هو $ -0.000451459238767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Savings USX مقابل USD هو $ +0.0144501848 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Savings USX مقابل USD هو $ +0.0147038330 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Savings USX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000451459238767 -0.04% 30 يوم $ +0.0144501848 +1.38% 60 يوم $ +0.0147038330 +1.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Savings USX (SUSX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Savings USX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 24 ساعة مرتفع $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 عالية طوال الوقت $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Savings USX (SUSX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: