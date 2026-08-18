سعر Savings USDD اليوم

السعر المباشر لمشروع Savings USDD (SUSDD) اليوم هو $ 1.061، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSDD الحالي إلى USD هو $ 1.061 لكل SUSDD.

يحتل Savings USDD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 248,498,714، مع عرض متداول قدره 234.18M SUSDD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSDD بين $ 1.061 (أدنى) و$ 1.062 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.062، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.637557.

على المدى القصير، تحرك SUSDD بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.16.

معلومات سوق Savings USDD (SUSDD)

القيمة السوقية $ 248.50M$ 248.50M $ 248.50M الحجم (24 ساعة) $ 15.16$ 15.16 $ 15.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 248.50M$ 248.50M $ 248.50M إمداد دورة التداول 234.18M 234.18M 234.18M إجمالي العرض 234,179,957.2848722 234,179,957.2848722 234,179,957.2848722

القيمة السوقية الحالية لـ Savings USDD هي $ 248.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.16. العرض المتداول لـ SUSDD يبلغ 234.18M، مع إجمالي عرض 234179957.2848722. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 248.50M.