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سعر Savings Dai (SDAI) المباشر لليوم هو USD 1.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Savings Dai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.49M - تغيير سعر Savings Dai خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Savings Dai (SDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Savings Dai مقابل USD هو $ +0.00234473 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Savings Dai مقابل USD هو $ +0.0116656200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Savings Dai مقابل USD هو $ +0.0202939380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Savings Dai مقابل USD هو $ +0.0271287114259594 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00234473 +0.21% 30 يوم $ +0.0116656200 +1.02% 60 يوم $ +0.0202939380 +1.78% 90 يوم $ +0.0271287114259594 +2.44%

تحليل سعر Savings Dai (SDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Savings Dai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) +0.39%

معلومات سوق Savings Dai (SDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: