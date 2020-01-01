توكنوميكس Savings crvUSD (SCRVUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Savings crvUSD (SCRVUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Savings crvUSD (SCRVUSD) Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. الموقع الرسمي: https://crvusd.curve.fi/ اشتر SCRVUSD الآن!

توكنوميكس Savings crvUSD (SCRVUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Savings crvUSD (SCRVUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M إجمالي العرض: $ 49.08M $ 49.08M $ 49.08M العرض المتداول: $ 49.21M $ 49.21M $ 49.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 51.86M $ 51.86M $ 51.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.894139 $ 0.894139 $ 0.894139 السعر الحالي: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 معرفة المزيد عن سعر Savings crvUSD (SCRVUSD)

توكنوميكس Savings crvUSD (SCRVUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Savings crvUSD (SCRVUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCRVUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCRVUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCRVUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن SCRVUSD!

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