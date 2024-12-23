احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCRVUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCRVUSD.

سعر Savings crvUSD (SCRVUSD) المباشر لليوم هو USD 1.023 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.18M . يتم تحديث سعر SCRVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Savings crvUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.55M - تغيير سعر Savings crvUSD خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.73M

أداء سعر Savings crvUSD (SCRVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Savings crvUSD مقابل USD هو $ +0.00046995 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Savings crvUSD مقابل USD هو $ +0.0107305539 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Savings crvUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Savings crvUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00046995 +0.05% 30 يوم $ +0.0107305539 +1.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Savings crvUSD (SCRVUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Savings crvUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 24 ساعة مرتفع $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 عالية طوال الوقت $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.93%

معلومات سوق Savings crvUSD (SCRVUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: