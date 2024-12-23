سعر Savedroid (SVD)
سعر Savedroid (SVD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.92K. يتم تحديث سعر SVD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Savedroid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.57
- تغيير سعر Savedroid خلال اليوم هو +3.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.02B
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خلال اليوم، كان سعر Savedroid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Savedroid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Savedroid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Savedroid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.36%
|30 يوم
|$ 0
|+16.55%
|60 يوم
|$ 0
|+41.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Savedroid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.77%
+3.36%
-11.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Savedroid's AI enables users to automatically save up for their wishes without thinking about saving. Since the launch of our mobile apps in 2016, we have built a strong track record in state of the art user experience based on simplification and gamification. savedroid is organized as a stock corporation and has raised €2m+ in equity from renowned investors.
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