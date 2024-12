ما هو Savedroid ( SVD )

Savedroid's AI enables users to automatically save up for their wishes without thinking about saving. Since the launch of our mobile apps in 2016, we have built a strong track record in state of the art user experience based on simplification and gamification. savedroid is organized as a stock corporation and has raised €2m+ in equity from renowned investors.

