توكنوميكس Save The Ostriches (OSTRICH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Save The Ostriches (OSTRICH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Save The Ostriches (OSTRICH) Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion. الموقع الرسمي: https://saveostriches.com/ اشتر OSTRICH الآن!

توكنوميكس Save The Ostriches (OSTRICH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Save The Ostriches (OSTRICH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 204.13K $ 204.13K $ 204.13K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 204.13K $ 204.13K $ 204.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00020502 $ 0.00020502 $ 0.00020502 معرفة المزيد عن سعر Save The Ostriches (OSTRICH)

توكنوميكس Save The Ostriches (OSTRICH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Save The Ostriches (OSTRICH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OSTRICH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OSTRICH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OSTRICH، استكشف السعر المباشر لتوكن OSTRICH!

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