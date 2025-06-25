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سعر Save The Ostriches (OSTRICH) المباشر لليوم هو USD 0.0002608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 259.40K . يتم تحديث سعر OSTRICH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Save The Ostriches الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Save The Ostriches خلال اليوم هو +6.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Save The Ostriches (OSTRICH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Save The Ostriches (OSTRICH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Save The Ostriches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00024454$ 0.00024454 $ 0.00024454 24 ساعة مرتفع $ 0.0002665$ 0.0002665 $ 0.0002665 عالية طوال الوقت $ 0.00041665$ 0.00041665 $ 0.00041665 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) +6.43% تغير السعر (7 أيام) -12.58%

معلومات سوق Save The Ostriches (OSTRICH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: