سعر Save The Ostriches (OSTRICH)
سعر Save The Ostriches (OSTRICH) المباشر لليوم هو USD 0.0002608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 259.40K. يتم تحديث سعر OSTRICH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Save The Ostriches الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Save The Ostriches خلال اليوم هو +6.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Save The Ostriches مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Save The Ostriches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.34%
+6.43%
-12.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.
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