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سعر Savanna Survival المباشر اليوم هو 0.00114479 USD. القيمة السوقية لـ SVSA هي 219,578 USD. تابع تحديثات أسعار SVSA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Savanna Survival المباشر اليوم هو 0.00114479 USD. القيمة السوقية لـ SVSA هي 219,578 USD. تابع تحديثات أسعار SVSA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Savanna Survival (SVSA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SVSA إلى USD:

$0.0011448
$0.0011448$0.0011448
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Savanna Survival (SVSA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:33:46 (UTC+8)

سعر Savanna Survival اليوم

السعر المباشر لمشروع Savanna Survival (SVSA) اليوم هو $ 0.00114479، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SVSA الحالي إلى USD هو $ 0.00114479 لكل SVSA.

يحتل Savanna Survival حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 219,578، مع عرض متداول قدره 191.81M SVSA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SVSA بين $ 0.00114448 (أدنى) و$ 0.00114572 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085655، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SVSA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.16.

معلومات سوق Savanna Survival (SVSA)

$ 219.58K
$ 219.58K$ 219.58K

$ 31.16
$ 31.16$ 31.16

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

191.81M
191.81M 191.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Savanna Survival هي $ 219.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.16. العرض المتداول لـ SVSA يبلغ 191.81M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.

سجل سعر Savanna Survival بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00114448
$ 0.00114448$ 0.00114448
24 ساعة منخفض
$ 0.00114572
$ 0.00114572$ 0.00114572
24 ساعة مرتفع

$ 0.00114448
$ 0.00114448$ 0.00114448

$ 0.00114572
$ 0.00114572$ 0.00114572

$ 0.085655
$ 0.085655$ 0.085655

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.01%

-0.24%

-0.24%

سجل سعر Savanna Survival (SVSA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Savanna Survival مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Savanna Survival مقابل USD هو $ -0.0000257369 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Savanna Survival مقابل USD هو $ -0.0000670694 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Savanna Survival مقابل USD هو $ -0.0000000026629649047 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.01%
30 يوم$ -0.0000257369-2.24%
60 يوم$ -0.0000670694-5.85%
90 يوم$ -0.0000000026629649047-0.00%

توقعات أسعار Savanna Survival

Savanna Survival (SVSA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SVSA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSavanna Survival (SVSA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Savanna Survival نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Savanna Survival الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SVSA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Savanna Survival.

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المصدر Savanna Survival (SVSA)

الموقع الرسمي

الفئة :

Adventure GamesBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

نبذة عن Savanna Survival

ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Savanna Survival اليوم؟

يبلغ السعر المباشر لـ Savanna Survival $0.00114479، مع تحرك بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.

كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ SVSA؟

تداولت SVSA بين $0.00114448 و$0.00114572، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.

ما مقدار التقلبات التي يظهرها Savanna Survival اليوم؟

شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.

في أي منطقة فنية تتداول SVSA حاليًا؟

تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن SVSA تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.

ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Savanna Survival؟

مع رسملة سوقية تبلغ $219578، تحتل Savanna Survival المرتبة #4585، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.

كم بلغ حجم التداول الذي شهدته SVSA مؤخرًا؟

أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.

كيف يقارن Savanna Survival بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟

يبلغ ATH الخاص به $0.085655، بينما يبلغ ATL $، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.

ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق SVSA؟

تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (191805555.3 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Savanna Survival

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:33:46 (UTC+8)

تحديثات Savanna Survival (SVSA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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