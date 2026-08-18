سعر Savanna Survival اليوم

السعر المباشر لمشروع Savanna Survival (SVSA) اليوم هو $ 0.00114479، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SVSA الحالي إلى USD هو $ 0.00114479 لكل SVSA.

يحتل Savanna Survival حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 219,578، مع عرض متداول قدره 191.81M SVSA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SVSA بين $ 0.00114448 (أدنى) و$ 0.00114572 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085655، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SVSA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.16.

معلومات سوق Savanna Survival (SVSA)

القيمة السوقية $ 219.58K$ 219.58K $ 219.58K الحجم (24 ساعة) $ 31.16$ 31.16 $ 31.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M إمداد دورة التداول 191.81M 191.81M 191.81M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Savanna Survival هي $ 219.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.16. العرض المتداول لـ SVSA يبلغ 191.81M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.