سعر SAVAGE (SAVG)
سعر SAVAGE (SAVG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.07K. يتم تحديث سعر SAVG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SAVAGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K
- تغيير سعر SAVAGE خلال اليوم هو -6.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 479.56M
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خلال اليوم، كان سعر SAVAGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SAVAGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SAVAGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SAVAGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.12%
|30 يوم
|$ 0
|-28.07%
|60 يوم
|$ 0
|-40.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SAVAGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-6.12%
-27.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds.
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