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سعر SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAUDIPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SAUDI PEPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.68 - تغيير سعر SAUDI PEPE خلال اليوم هو +5.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SAUDI PEPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SAUDI PEPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SAUDI PEPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SAUDI PEPE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.01% 30 يوم $ 0 -1.54% 60 يوم $ 0 -23.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SAUDI PEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +5.01% تغير السعر (7 أيام) +21.18%

معلومات سوق SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: