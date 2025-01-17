سعر Saudi Bonk (SAUDIBONK)
سعر Saudi Bonk (SAUDIBONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAUDIBONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Saudi Bonk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.59
- تغيير سعر Saudi Bonk خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Saudi Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Saudi Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Saudi Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Saudi Bonk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-39.65%
|60 يوم
|$ 0
|-33.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Saudi Bonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-11.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Saud Bonk emerges as a groundbreaking crypto project masterminded by the visionary Saud Bonk, aiming to symbolize the formidable power and financial strength of the Saudi community. Distinctively, this venture operates on a 100% community-based model, fostering inclusivity and decentralization in its development. Despite its grassroots origins, Saud Bonk stands out with a robust team, comprised of experienced professionals dedicated to propelling the project forward with their substantial expertise and influence. For those who may have missed out on the initial Bonk hype and the subsequent surge of interest, Saud Bonk presents an exciting second chance. Positioned on the Ethereum blockchain, the project invites investors to participate in its ascent, promising a thrilling journey filled with spectacular developments and a surge in value. As a sibling to the renowned Bonk ecosystem, Saud Bonk offers enthusiasts a unique opportunity to partake in the rise of an Arab crypto giant, hinting at a future where the coin becomes a noteworthy player among elite and best-performing meme coins. With the support of a committed community and a powerful team, Saud Bonk invites individuals to invest now and witness the remarkable trajectory of its ascent.
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