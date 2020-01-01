توكنوميكس Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. الموقع الرسمي: https://satushinukumutu.com/ اشتر $NUKUMUTU الآن!

توكنوميكس Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K إجمالي العرض: $ 719.12M $ 719.12M $ 719.12M العرض المتداول: $ 719.12M $ 719.12M $ 719.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00094894 $ 0.00094894 $ 0.00094894 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000607 $ 0.00000607 $ 0.00000607 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

توكنوميكس Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $NUKUMUTU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $NUKUMUTU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $NUKUMUTU، استكشف السعر المباشر لتوكن $NUKUMUTU!

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