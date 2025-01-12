سعر Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)
سعر Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.62K. يتم تحديث سعر $NUKUMUTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satushi Nukumutu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.81
- تغيير سعر Satushi Nukumutu خلال اليوم هو -0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 719.65M
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خلال اليوم، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-28.81%
|60 يوم
|$ 0
|-39.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satushi Nukumutu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.56%
-10.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.
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