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سعر Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.62K . يتم تحديث سعر $NUKUMUTU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satushi Nukumutu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.81 - تغيير سعر Satushi Nukumutu خلال اليوم هو -0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 719.65M

أداء سعر Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satushi Nukumutu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.56% 30 يوم $ 0 -28.81% 60 يوم $ 0 -39.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satushi Nukumutu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.56% تغير السعر (7 أيام) -10.32%

معلومات سوق Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: