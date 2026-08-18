سعر Saturn Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع Saturn Dollar (USDAT) اليوم هو $ 0.99909، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDAT الحالي إلى USD هو $ 0.99909 لكل USDAT.

يحتل Saturn Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 92,063,849، مع عرض متداول قدره 92.15M USDAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDAT بين $ 0.997291 (أدنى) و$ 0.999941 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.042، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.997291.

على المدى القصير، تحرك USDAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.58M.

معلومات سوق Saturn Dollar (USDAT)

القيمة السوقية $ 92.06M$ 92.06M $ 92.06M الحجم (24 ساعة) $ 6.58M$ 6.58M $ 6.58M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 92.06M$ 92.06M $ 92.06M إمداد دورة التداول 92.15M 92.15M 92.15M إجمالي العرض 92,149,591.668216 92,149,591.668216 92,149,591.668216

القيمة السوقية الحالية لـ Saturn Dollar هي $ 92.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.58M. العرض المتداول لـ USDAT يبلغ 92.15M، مع إجمالي عرض 92149591.668216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 92.06M.