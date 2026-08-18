سعر Satu Wallet Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Satu Wallet Token (SATU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SATU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SATU.

يحتل Satu Wallet Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,756، مع عرض متداول قدره 974.08M SATU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SATU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SATU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-16.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Satu Wallet Token (SATU)

القيمة السوقية $ 45.76K$ 45.76K $ 45.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.41K$ 46.41K $ 46.41K إمداد دورة التداول 974.08M 974.08M 974.08M إجمالي العرض 987,898,117.470359 987,898,117.470359 987,898,117.470359

القيمة السوقية الحالية لـ Satu Wallet Token هي $ 45.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SATU يبلغ 974.08M، مع إجمالي عرض 987898117.470359. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.41K.