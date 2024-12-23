سعر SaTT (SATT)
سعر SaTT (SATT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 169.93K. يتم تحديث سعر SATT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SaTT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.70
- تغيير سعر SaTT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.25B
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خلال اليوم، كان سعر SaTT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SaTT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SaTT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SaTT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.10%
|60 يوم
|$ 0
|+90.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SaTT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain.
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