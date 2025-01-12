سعر SatsBridge (SABR)
سعر SatsBridge (SABR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.49K. يتم تحديث سعر SABR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SatsBridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.49
- تغيير سعر SatsBridge خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 219.48M
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خلال اليوم، كان سعر SatsBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SatsBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SatsBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SatsBridge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.58%
|60 يوم
|$ 0
|+13.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SatsBridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SatsBridge's mission is to support the Bitcoin ecosystem, facilitate the seamless transfer of value across different networks through cross-chain methods, and broaden the scope of economic activities for users. Additionally, it aims to simplify the process of transferring BRC20 tokens toother networks. SatsBridge's cross-chain asset bridge enables users to move BRC-20 tokens seamlessly between different blockchain networks, offering them flexibility and accessibility. This facilitates the provision of deep liquidity to the relatively illiquid market of BRC-20 tokens and creates a gateway for users unfamiliar with the BRC-20 ecosystem and its marketplaces. By utilizing SatsBridge, users can enjoy several benefits and advantages. Enhance liquidity for current BRC-20 token holders, fostering a vibrant and dynamic ecosystem. Open up various avenues of multiple types of token exchanges, such as orderbook and Automated Market Maker (AMM) systems. Tap into a fully developed portfolio of decentralized applications (dApps) associated with the ERC-20 token ecosystem, including token locking for team tokens and lending/borrowing against blue-chip BRC-20s. These benefits make SatsBridge a valuable tool for users looking to access the BRC-20 ecosystem and participate in its growth and development.
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