سعر SatoshiSync (SSNC)
سعر SatoshiSync (SSNC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.99K. يتم تحديث سعر SSNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SatoshiSync الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SatoshiSync خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.29M
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خلال اليوم، كان سعر SatoshiSync مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SatoshiSync مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SatoshiSync مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SatoshiSync مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-15.69%
|60 يوم
|$ 0
|+15.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SatoshiSync: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.03%
+0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.
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