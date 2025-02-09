سعر Satoshi Stablecoin (SATUSD)
سعر Satoshi Stablecoin (SATUSD) المباشر لليوم هو USD 1.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SATUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satoshi Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.60
- تغيير سعر Satoshi Stablecoin خلال اليوم هو +1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SATUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SATUSD.
خلال اليوم، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.01391808 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.2949452840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.2234196040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.2489600926392772 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01391808
|+1.14%
|30 يوم
|$ +0.2949452840
|+23.79%
|60 يوم
|$ +0.2234196040
|+18.02%
|90 يوم
|$ +0.2489600926392772
|+25.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.14%
+22.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SATUSD إلى AUD
A$1.9716
|1 SATUSD إلى GBP
￡0.992
|1 SATUSD إلى EUR
€1.1904
|1 SATUSD إلى USD
$1.24
|1 SATUSD إلى MYR
RM5.5056
|1 SATUSD إلى TRY
₺44.4912
|1 SATUSD إلى JPY
¥187.5872
|1 SATUSD إلى RUB
₽120.1684
|1 SATUSD إلى INR
₹108.8472
|1 SATUSD إلى IDR
Rp20,327.8656
|1 SATUSD إلى PHP
₱71.9448
|1 SATUSD إلى EGP
￡E.62.31
|1 SATUSD إلى BRL
R$7.192
|1 SATUSD إلى CAD
C$1.7608
|1 SATUSD إلى BDT
৳151.3048
|1 SATUSD إلى NGN
₦1,859.07
|1 SATUSD إلى UAH
₴51.6212
|1 SATUSD إلى VES
Bs74.4
|1 SATUSD إلى PKR
Rs347.6216
|1 SATUSD إلى KZT
₸632.648
|1 SATUSD إلى THB
฿42.036
|1 SATUSD إلى TWD
NT$40.7216
|1 SATUSD إلى CHF
Fr1.116
|1 SATUSD إلى HKD
HK$9.6596
|1 SATUSD إلى MAD
.د.م12.462