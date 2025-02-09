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سعر Satoshi Stablecoin (SATUSD) المباشر لليوم هو USD 1.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SATUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satoshi Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.60 - تغيير سعر Satoshi Stablecoin خلال اليوم هو +1.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Satoshi Stablecoin (SATUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.01391808 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.2949452840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.2234196040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Stablecoin مقابل USD هو $ +0.2489600926392772 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01391808 +1.14% 30 يوم $ +0.2949452840 +23.79% 60 يوم $ +0.2234196040 +18.02% 90 يوم $ +0.2489600926392772 +25.12%

تحليل سعر Satoshi Stablecoin (SATUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 24 ساعة مرتفع $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.14% تغير السعر (7 أيام) +22.94%

معلومات سوق Satoshi Stablecoin (SATUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: