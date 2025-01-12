سعر Satoshi Panda (SAP)
سعر Satoshi Panda (SAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.40K. يتم تحديث سعر SAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satoshi Panda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.19
- تغيير سعر Satoshi Panda خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.20B
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خلال اليوم، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-21.99%
|60 يوم
|$ 0
|-11.92%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Panda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.20%
-9.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Satoshi Panda is a wholesome meme culture project that provides Bitcoin reflections in the form of BTCB to holders of its SAP token on BNB Chain. There are 5% in reflections, with 2% going to SAP holders in the form of BTCB on BNB Chain, 1% goes towards autoadded liquidity, 1% goes towards SAP buyback, and 1% goes to the Marketing and Development Treasury. A gamified NFT collection with NFT Staking and tokenized future bass & synthwave music label are being developed to further provide utility to SAP and innovate within the meme culture space.
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