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سعر Satoshi Panda (SAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.40K . يتم تحديث سعر SAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satoshi Panda الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.19 - تغيير سعر Satoshi Panda خلال اليوم هو -1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.20B

أداء سعر Satoshi Panda (SAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Panda مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.20% 30 يوم $ 0 -21.99% 60 يوم $ 0 -11.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Satoshi Panda (SAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Panda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) -9.48%

معلومات سوق Satoshi Panda (SAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: