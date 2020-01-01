توكنوميكس Satoshi Nakamoto (SATOSHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Satoshi Nakamoto (SATOSHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Satoshi Nakamoto (SATOSHI) This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto. الموقع الرسمي: https://www.satoshitoken.org/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@satoshinakamoto_ethereum/the-satoshi-evolution-f6363e2a0754 اشتر SATOSHI الآن!

توكنوميكس Satoshi Nakamoto (SATOSHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Satoshi Nakamoto (SATOSHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M إجمالي العرض: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M العرض المتداول: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.181683 $ 0.181683 $ 0.181683 السعر الحالي: $ 0.884579 $ 0.884579 $ 0.884579 معرفة المزيد عن سعر Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

توكنوميكس Satoshi Nakamoto (SATOSHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Satoshi Nakamoto (SATOSHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SATOSHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SATOSHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SATOSHI، استكشف السعر المباشر لتوكن SATOSHI!

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