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سعر Satoshi Nakamoto (SATOSHI) المباشر لليوم هو USD 2.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.83M . يتم تحديث سعر SATOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satoshi Nakamoto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.77K - تغيير سعر Satoshi Nakamoto خلال اليوم هو +6.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10M

أداء سعر Satoshi Nakamoto (SATOSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +0.171091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +5.5603578380 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +6.6830385610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +2.0625732921315779 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.171091 +6.58% 30 يوم $ +5.5603578380 +200.73% 60 يوم $ +6.6830385610 +241.26% 90 يوم $ +2.0625732921315779 +291.56%

تحليل سعر Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Nakamoto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 24 ساعة مرتفع $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 عالية طوال الوقت $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) +6.58% تغير السعر (7 أيام) -24.03%

معلومات سوق Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: