سعر Satoshi Nakamoto (SATOSHI)
سعر Satoshi Nakamoto (SATOSHI) المباشر لليوم هو USD 2.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.83M. يتم تحديث سعر SATOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satoshi Nakamoto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.77K
- تغيير سعر Satoshi Nakamoto خلال اليوم هو +6.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10M
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خلال اليوم، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +0.171091 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +5.5603578380 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +6.6830385610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Nakamoto مقابل USD هو $ +2.0625732921315779 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.171091
|+6.58%
|30 يوم
|$ +5.5603578380
|+200.73%
|60 يوم
|$ +6.6830385610
|+241.26%
|90 يوم
|$ +2.0625732921315779
|+291.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Nakamoto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
+6.58%
-24.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.
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